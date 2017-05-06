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Главная » Мир » Четыре крупных американских телеканала отказались показывать ролик об успехах Трампа за первые 100 дней

Четыре крупных американских телеканала отказались показывать ролик об успехах Трампа за первые 100 дней

Четыре крупных американских телеканала отказались показывать ролик об успехах Трампа за первые 100 дней
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Бойкот президентской администрации объявили CNN, АВС, CBS и NBC

06.05.17 49
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Четыре крупных американских телеканала не допустили к эфиру видеоролик об успехах Дональда Трампа за первые 100 дней президентства. Ролик показали лишь Fox News Channel и Fox Business Network, передает 112 Украина со ссылкой на Washington Examiner".

"Хотелось бы это назвать "пугающим прецедентом в отношении права на свободу слова". В администрации президента Трампа сообщили, что CNN, АВС, CBS и NBC отклонили допуск к эфиру ролика о достижениях администрации в течение первых 100 дней", - говорится в сообщении.

Пропагандистский видеоролик впервые был показан в эфире в понедельник, 1 мая.

Ролик содержал критику в адрес "лживых" СМИ, которые не желают информировать об успехах администрации президента США.

"В рекламном видеоролике Трампа целый ряд ведущих журналистов появляется в кадре с подписью "Лживые новости". Среди них - ведущая NBC Андреа Митчелл, Вольф Блитцер (CNN,) Рэйчел Мэддоу (MSNBC), Скотт Пелли (CBS) и Джордж Стефанопулос (ABC).

"В обоснование своего решения не транслировать видеоролик Трампа ABC, NBC и CNN заявили, что он содержит неточную информацию. АBC заявила, что ролик содержит личные нападки, а CBS отказалась от комментариев", - отмечает издание.

Напомним, рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа в первые сто дней во главе Белого дома находится на уровне 42%. Это рекордно низкий показатель за последние 65 лет — со времен 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра.

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