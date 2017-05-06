Четыре крупных американских телеканала отказались показывать ролик об успехах Трампа за первые 100 дней

Четыре крупных американских телеканала не допустили к эфиру видеоролик об успехах Дональда Трампа за первые 100 дней президентства. Ролик показали лишь Fox News Channel и Fox Business Network, передает 112 Украина со ссылкой на Washington Examiner".

"Хотелось бы это назвать "пугающим прецедентом в отношении права на свободу слова". В администрации президента Трампа сообщили, что CNN, АВС, CBS и NBC отклонили допуск к эфиру ролика о достижениях администрации в течение первых 100 дней", - говорится в сообщении.

Пропагандистский видеоролик впервые был показан в эфире в понедельник, 1 мая.

Ролик содержал критику в адрес "лживых" СМИ, которые не желают информировать об успехах администрации президента США.

"В рекламном видеоролике Трампа целый ряд ведущих журналистов появляется в кадре с подписью "Лживые новости". Среди них - ведущая NBC Андреа Митчелл, Вольф Блитцер (CNN,) Рэйчел Мэддоу (MSNBC), Скотт Пелли (CBS) и Джордж Стефанопулос (ABC).

"В обоснование своего решения не транслировать видеоролик Трампа ABC, NBC и CNN заявили, что он содержит неточную информацию. АBC заявила, что ролик содержит личные нападки, а CBS отказалась от комментариев", - отмечает издание.

Напомним, рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа в первые сто дней во главе Белого дома находится на уровне 42%. Это рекордно низкий показатель за последние 65 лет — со времен 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра.