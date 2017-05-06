На заморских территориях Франции начался второй тур президентских выборов

Кандидаты в президенты: Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон / Фото из открытых источников

На заморских территориях Франции - островах Сен-Пьер и Микелон - уже началось голосование в рамках второго тура президентских выборов во Франции, предает 112 Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Голосование во втором туре президентских выборов началось в субботу на заморских территориях Франции - Сен-Пьер и Микелон", - говорится в сообщении.

Голосование на этих территориях происходит раньше из-за большой разницы во времени между часовыми поясами. В списке избирателей зарегистрированы почти 5000 человек.

В субботу голосование проходит в половине заморских территорий Франции. Позже к островам Сен-Пьер и Микелон подключатся избиратели Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии.

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На большей части Франции избирательные участки откроются утром в воскресенье.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. Согласно окончательным данным голосования, независимый кандидат Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, кандидат ультраправых Ле Пен заручилась поддержкой 21,53% голосов избирателей.

Таким образом, именно Макрон и Ле Пен прошли во второй тур выборов президента, который состоится 7 мая.