Безвиз в действии: за месяц в ЕС не пустили только 26 грузин

Всего границу Евросоюза пересекли почти 12 тыс. граждан Грузии

За месяц после введения безвизового режима между ЕС и Грузией во въезде в Европейский союз отказали лишь 26 грузинам.

Соответствующие данные сообщила председатель парламентского комитета по евроинтеграции Тамара Хулордава, сообщает Европейская правда со ссылкой на Agenda.ge.

По ее словам, с 28 марта по 27 апреля безвизовыми поездками в ЕС воспользовались 11 700 граждан Грузии, и только 26 лицам было отказано во въезде.

Как отметила депутат, сначала были опасения о том, что будут отказывать во въезде многим гражданам.

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"С большим удовольствием я узнала, что во въезде отказывали из-за объективных обстоятельств", - сказала Хулордава.

Так, отказывали лишь тем, кто не имел биометрического паспорта или же не мог обосновать цель своего визита.

По словам депутата, статистика первого месяца очень хорошая, однако есть необходимость дальнейшего информирования граждан о правилах безвиза.

Напомним, Совет Европейского Союза утвердил "безвиз" для Грузии 27 февраля 2017-го, а 1 марта прошла официальная церемония подписания документов между ЕС и Тбилиси. 28 марта для них начал действовать безвизовый режим.