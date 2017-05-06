В Варшаве прошел многотысячный антиправительственный марш

В мэрии насчитали 70 тыс. его участников, в полиции – 9 тыс.

Десятки тысяч поляков вышли на "Марш свободы" в Варшаве, чтобы выразить свое несогласие с действиями правительства. Об этом пишет Европейская правда.

Организатором марша выступила крупнейшая оппозиционная партия "Гражданская платформа". В акции также принимают участие и другие оппозиционные силы.

В 13.30 люди отправились с Банковой площади в направлении площади Конституции, скандируя "Руки прочь от самоуправления" и "Здесь Польша". Перед началом шествия перед собравшимися выступили лидеры оппозиции.

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По данным представителя мэрии Варшавы, в протестах принимают участие 70 тыс. человек. Впрочем, полиция приводит значительно меньшую цифру – 9 тысяч человек.

Участники акции пришли на марш с флагами Польши и Евросоюза, транспарантами, табличками с лозунгами, символикой профсоюзов, политических партий и неправительственных организаций. Кроме того, многие участники держат в руках синие воздушные шары – главный атрибут "Марша свободы".