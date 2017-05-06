Меркель: НАТО в общении с РФ необходимо совмещать демонстрацию силы с готовностью к диалогу

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Североатлантический альянс должен применять двойную стратегию в отношении России на фоне новой ситуации в сфере безопасности в Европе. Она отметила, что в отношении РФ необходимо совмещать демонстрацию силы с готовностью к диалогу, передает DW.

В еженедельном видеообращении в субботу, 6 мая, канцлер сказала, что аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины вызвали обеспокоенность у стран Балтии и Польши, а ситуация в Молдове вызывает вопросы в Румынии и Болгарии. Этим странам было важно, чтобы НАТО отреагировало на происходящее и направило войска в страны Балтии.

"Германия всегда очень внимательно следила за тем, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать готовность к защите всей территории альянса, а с другой - не обрывать переговорного контакта с Россией", - сказала Меркель.

Она добавила, что все меры принимаются таким образом, чтобы обеспечить дальнейшую работу Совета НАТО-Россия.

Напомним, Ангела Меркель считает возможным проведение местных выборов в Донбассе только после доступа Украины к своей границе.