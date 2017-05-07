NASA показало панорамное фото марсианских дюн

NASA опубликовало 360-градусный мозаичный снимок региона, который является частью дюн Бангольда на Марсе, передает ZN,ua.
Снимок был сделан марсоходом Curiosity, который занимался изучением местности возле массива с начала февраля по начало апреля этого года.
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На переднем плане снимка можно увидеть некоторые части марсохода и коренные породы формации Мюррея, сформированные отложениями, которые образовались в озерах миллиарды лет назад. На северо-западном склоне горы Шарп располагается местность под названием "пляж Огунквит".
Фото: NASA