В европейской части Франции проходит второй тур президентских выборов

Кандидаты в президенты: Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон / Фото из открытых источников

В европейской части Франции в воскресенье, 7 мая, начался второй, решающий тур президентских выборов. В нем соперничают проевропейский либерал Эмманюэль Макрон и крайне правая противница Евросоюза Марин Ле Пен, передает 112 Украина со ссылкой на LeFigaro.

"В 8:00 (в 9:00 по киевскому времени, - ред.) открыли избирательные участки в континентальной Франции! Как известно, они закроются в 19:00 или 20:00 в зависимости от городов", - говорится в сообщении.

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Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. Согласно окончательным данным голосования, независимый кандидат Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, кандидат ультраправых Ле Пен заручилась поддержкой 21,53% голосов избирателей.

Таким образом, именно Макрон и Ле Пен прошли во второй тур выборов президента, который состоится 7 мая.

На заморских территориях Франции - островах Сен-Пьер и Микелон, Мартиника, в Гваделупе, Французской Гвиане и Французской Полинезии – голосование в рамках второго тура президентских выборов во Франции началось еще 7 мая.