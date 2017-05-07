Макрон лидирует во втором туре выборов на заморских территориях Франции, - СМИ

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре выборов на заморских территориях. Об этом сообщают мировые СМИ со сылкой на бельгийское издание Le Soir, которая проанализировала опросы избирателей при выходе с участков.



По данным газеты, в заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелон Макрон набирает 63,3% голосов, в то время как его соперница кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 36,7%. В Сен-Мартене Макрон лидирует с 67,6% голосов, Ле Пен — 32,4%. Во Французской Гвиане Макрон набирает 65%, в то время как Ле Пен — 35%. На острове Мартиника Макрон также лидирует с 77,5% голосов, Ле Пен там набирает 22,5%.



Голосование на этих территориях, а также на зарубежных участках в Северной Америке состоялось накануне.

Среди французов, проживающих в Северной Америке, поддержка Макрона, по данным опросов, оказалась еще выше: Нью-Йорк — 94,7% против 5,3 % у Ле Пен, Чикаго — 92% против 8%, Бостон — 95,7% против 4,3 %, Оттава и Монреаль — 90% против 10%.

Отметим, публикация прогнозов и результатов опросов на выходе с участков во Франции запрещена до окончания голосования, за нарушение предусмотрен штраф в 75 тыс. евро. В этой связи СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии публикуют данные своих исследований, которые подвергаются во Франции сомнению. Ранее подобные опросы в день голосования как подтверждались окончательными результатами, так и оказывались некорректными.

Напомним, хакеры обокрали Макрона.