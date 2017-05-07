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Главная » Мир » Смертники подорвали себя у входа на американскую базу в Ираке

Смертники подорвали себя у входа на американскую базу в Ираке

Смертники подорвали себя у входа на американскую базу в Ираке
Иллюстративное фото

В результате теракта ранены шесть человек

07.05.17 55
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Два террориста-смертника подорвали себя у входа на базу американских военных, которая находитися на севере Ирака.

Об этом сообщают мировые СМИ со сылкой на Reuters.

Еще троих нападавших удалось ликвидировать курдскими отрядами пешмерга, которые контролируют зону Киркук, где расположена база К1.

Сообщается, что нападавшие были одеты в форму курдских отрядов пешмерга, а также сбрили бороды, чтобы быть похожими на американских военных. В результате теракта ранены шесть человек.

Группировка ИГИЛ уже взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, ответственность за нападение на колонну НАТО в Кабуле также взяло на себя ИГИЛ.

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