И нет войны. День Победы в фотографиях западных журналистов

Как Европа и Америка встречали известие о победе — в подборке снимков западных фотожурналистов, сделанных 8-9 мая 1945 года

В Европу мир пришёл 7 мая, когда во французском городе Реймс немецкое командование подписало Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил, на следующий день акт вступил в силу. Документ пришлось подписывать дважды — Сталин настаивал, что это историческое событие должно произойти в столице Рейха. Союзники — американцы и англичане — не стали упорствовать, повторное подписание произошло в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте. Однако к этому моменту весть о капитуляции Германии уже разнеслась по миру, первые полосы всех газет были посвящены этому событию, в Европе, Америке, Австралии началось празднование. Поэтому с тех пор на Западе отмечают День Победы над нацизмом 8 мая, тогда как СССР праздновал его на день позже.

8 мая. Великобритания. Лондонцы празднуют окончание войны с Германией

Начало мая. Германия. В Берлине военным корреспондентам показывают могилу, в которой захоронили обугленное тело Адольфа Гитлера

8 мая, США, Балтимор. Юные афроамериканцы радуются известию о победе

8 мая, Великобритания, Лондон. На Пикадилли горожане устроили праздник, женщины приглашают танцевать всех мужчин в форме, в том числе и полицейских

8 мая, Германия, пригород Берлина. Генерал Ганс-Юрген Штумпф, фельдмаршал Вильгельм Кейтель и адмирал Ганс-Георг фон Фридебург готовятся повторно подписать Акт о капитуляции, выполняя требование Сталина

8 мая, Канада, Монреаль. Горожане собрались в центре города, чтобы отпраздновать победу

8 мая, Канада, Оттава. На Спаркс-стрит чествуют военных, принимавших участие в операциях в Европе

8 мая, США, Нью-Йорк. Жители города празднуют капитуляцию нацистов

8 мая, Франция, Париж. С вершины Триумфальной арки наблюдают за парижанами, которые собрались на Елисейских Полях, чтобы отпраздновать капитуляцию Германии

8 мая, Великобритания. Немецким военнопленным зачитывают статью о том, что нацисты сдались

8 мая, Великобритания, Лондон. Американский солдат сфотографировал двух местных девочек, которые отмечают победу на развалинах дома

9 мая, Великобритания, Лондон. В честь победы над Германией собор Святого Павла осветили прожекторами. До этого в британской столице приходилось соблюдать строгую светомаскировку

8 мая, Франция, Париж. В Триумфальной арке подняли гигантские флаги СССР, Франции, Китая, Великобритании и США

8 мая, Нидерланды, Амстердам. Голландцы приветствуют канадских солдат, которые участвовали в освобождении города

8 мая, граница Чехословакии и Германии. Звук горна объявляет о капитуляции немецких войск и их союзников на Западном фронте

8 мая, Великобритания, Лондон. Уинстон Черчилль приветствует лондонцев с балкона здания министерства здравоохранения

Фото: Hulton Archive, Bettmann/Corbis, AFP, Montreal Star/Library and Archives Canada, Canada Department of National Defence/Library and Archives Canada, Fred Ramage/Keystone/Getty Images, Horace Abrahams/Keystone/Getty Images, Reg Speller/Fox Photos/Getty Images, Fox Photos/Getty Images, Afro American Newspapers/Gado, Andreas Feininger/The LIFE Picture Collection