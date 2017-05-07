В случае войны Латвия может выставить 17 500 подготовленных солдат

НВС поставили себе целью к 2018 году обучить и прикрепить к конкретному подразделению 3000 военнослужащих запаса

В соответствии с концепцией обороны Латвии, в мирное время вооруженные силы насчитывают 17 500 солдат, имеющих военную подготовку.

В том числе 6500 военнослужащих, находящихся на профессиональной службе, 8000 земессаргов (местные вооруженные добровольцы) и 3000 военнослужащих в запасе, пояснили в Минобороны агентству LETA.

В настоящее время в запасе Национальных вооруженных сил (НВС) числится 7655 солдат запаса, проживающих и в Латвии, и за рубежом. НВС поставили себе целью к 2018 году обучить и прикрепить к конкретному подразделению 3000 военнослужащих запаса.

Солдатом запаса может быть гражданин Латвии в возрасте с 18 до 55 лет, который призывается на активную военную службу только в случае мобилизации.

Напомним, Польша выйдет из военной группы Eurocorps.