Началось строительство морского участка Турецкого потока

Прокладка газопровода началась спустя четыре дня после встречи Путина и Эрдогана

Газпром приступил к строительству морского участка трубопровода "Турецкий поток" на дне Черного моря.

"Проект реализуется строго по плану, и к концу 2019 года наши, турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа", — цитируют росийские СМИ слова председателя правления компании Алексея Миллера.

Прокладка газопровода началась спустя четыре дня после встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоялась 3 мая.

Напомним, закон о ратификации соглашения между Россией и Турцией о строительстве газопровода "Турецкий поток" Путин подписал 7 февраля. За его реализацию отвечает Газпром с российской стороны и компания "Боташ" — с турецкой. Срок действия соглашения — 30 лет с перспективой пролонгации на последующие пятилетние периоды.