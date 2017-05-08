Во Франции подсчитали бюллетени: Макрон почти в два раза опередил Ле Пен

Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон одержал уверенную победу в ходе второго тура президентских выборов во Франции. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на данные МВД страны.

После подсчета 100% бюллетеней Макрон набирает 66,06% голосов. За него отдали свои голоса 20,7 млн избирателей.

За лидера ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 33,94% французов. В общей сложности свои голоса за нее отдали 10,6 млн человек.

2,24% бюллетеней были признаны недействительными.

Напомним, Марин Ле Пен признала свое поражение и уже позвонила своему сопернику, чтобы поздравить его с победой.