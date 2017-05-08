Макрон обещает сделать все, чтобы французы больше не голосовали за "экстремальные варианты"

Будущий президент Франции заверил, что будет верным принципам "свободы, равенства и братства"

Одержавший победу на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон вечером в воскресенье, 7 мая, выступил перед своими сторонниками на площади у музея Лувр в Париже. Об этом сообщает DW.

Он поднялся на трибуну под звуки гимна Европы и поблагодарил своих сторонников за поддержку.

"Наша задача огромна. Это потребует от нас создания, начиная с завтрашнего дня, реального сильного большинства. Это большинство должно провести изменения, на которые надеется страна и которых она заслуживает", - заявил Макрон.

Политик пообещал служить Франции и быть верным принципам "свободы, равенства и братства". Макрон добавил, что сейчас стоит задача восстановить единство Европы, укрепить экономику и обеспечить безопасность граждан.

"За пять лет я сделаю все возможное, чтобы у людей больше не было никаких причин голосовать за экстремальные варианты", - сказал он.

Макрон также призвал не освистывать сторонников Марин Ле Пен и отметил, что голосовавшие за нее "выражали чувства гнева, беспомощности, а иногда - убеждения".

Напомним, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон во втором туре президентских выборов во Франции после подсчета 100% бюллетеней набирает 66,06% голосов. За лидера ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 33,94% французов.