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Главная » Мир » Пентагон хочет вложить $8 млрд на усиление присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Пентагон хочет вложить $8 млрд на усиление присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Пентагон / Фото: wikimedia.org

Пентагон хочет вложить $8 млрд на усиление присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Деньги планируют потратить на улучшение военной инфраструктуры, проведение учений и увеличение количества боевых кораблей

08.05.17 9
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В Пентагоне утвердили план о вложении $8 млрд в усиление присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает 112 Украина.

Военное ведомство США в течение пяти лет планирует улучшить в регионе инфраструктуру, провести дополнительные учения и развернуть больше кораблей и военных сил.

Сторонники этой инициативы полагают, что таким образом США покажет свое сильное присутствие в регионе на фоне напряженной ситуации на корейском полуострове.

В то же время поддерживающие план Пентагона по финансированию военного присутствия США в Китае, пока не могут сказать, как они планируют получить финансирование на реализацию данной инициативы.

Согласно информации высокопоставленных  чиновников  и представителей Конгресса, пока точно не ясно, сколько потребуется денег. Они также добавили, что средства будут выделяться на пятилетний план.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа все еще работает над политикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку любой план увеличить военное присутствие в Азии может потребовать шагов по заверению Пекина, что действия США не направлены против Китая.

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