В Афганистане ликвидировали местного лидера ИГИЛ

Абул Хасиб был убит в ходе совместной операции спецслужб Афганистана и США

Глава террористической группировки "Исламское государство" Абул Хасиб в Афганистане был убит 27 апреля в провинции Нангархар. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

Лидер террористов был ликвидирован в ходе совместной операции спецслужб Афганистана и США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ответственность за нападение на колонну НАТО в Кабуле взял ИГИЛ

Хасиб был назначен в прошлом году после гибели своего предшественника. Он совершил ряд широкомасштабных атак, в том числе в главном военном госпитале в Кабуле 8 марта. Тогда боевики в одежде врачей проникли в госпиталь и устроили стрельбу, погибли десятки человек.

В США заявили, что всего 27 апреля были убиты 35 террористов ИГИЛ, в том числе и несколько их высокопоставленных командиров.