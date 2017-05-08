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Главная » Мир » Партия Меркель победила на местных выборах на севере Германии

Партия Меркель победила на местных выборах на севере Германии

Партия Меркель победила на местных выборах на севере Германии
Ангела Меркель / Фото: 17tv.com.ua

Выборы в Шлезвиг-Гольштейне считаются важной проверкой настроений избирателей

08.05.17 45
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Консервативный Христианско-демократический союз канцлера Германии Ангелы Меркель обошел социал-демократов (СДПГ) на местных выборах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на EUobserver.

ХДС получил около 32% голосов, СДПГ, которые были правящей партией в регионе с 2012 года, около 27% голосов. В местный парламент также попали "Зеленые", Свободная демократическая партия и впервые правопопулистская "Альтернатива для Германии".

В земельный парламент проходит также и партия датского нацменьшинства - Союз избирателей Южного Шлезвига. В то же время, в парламент Шлезвиг-Гольштейна не прошли "Левые", а также "Пиратская партия".

Выборы в Шлезвиг-Гольштейне считаются важной проверкой настроений избирателей, учитывая сентябрьские выборы в бундестаг.

14 мая состоятся выборы в парламент крупнейшей по численности населения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Напомним, выборы канцлера Германии состоятся осенью этого года.

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