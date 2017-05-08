РФ внесла в ООН проект резолюции о "зонах деэскалации" в Сирии

Россия внесла в ООН проект резолюции о создании "зон безопасности" в Сирии, где будет введен запрет на военные действия и полет авиации. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Проект резолюции основывается на принятом на встрече в Астане 4 мая меморандуме о четырех "зонах деэскалации" в Сирии", - говорится в сообщении.

Как известно, дипломаты России, Ирана и Турции договорились в казахстанской столице, что такие зоны будут расположены на линии столкновения сил армии сирийского президента Башара Асада и повстанцев. Речь идет о провинции Идлиб, территории Латакии, Алеппо и Хамы, север провинции Хомс; Восточной Гуте и ряде территорий на юге Сирии.

Голосование по проекту резолюции может состояться 8 или 9 мая.

Напомним, 4 мая Турция, которая в определенной степени поддерживает сирийских повстанцев, и Иран, поддерживающий Асада, согласились на предложение Москвы о создании в Сирии "зон деэскалации". Меморандум предусматривает установление четырех "зон деэскалации" в разных частях Сирии.

ООН приветствовала эту инициативу, США отнеслись к ней скептически.