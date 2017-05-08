Макрон станет президентом Франции 14 мая

Церемония инаугурации нового президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая. Об этом сообщает RFI.
"Официальные результаты будут объявлены только в среду, 10 мая, в 17:30. 14 мая – вступление в должность нового президента и окончание срока президентских полномочий Франсуа Олланда", - говорится в сообщении.
Напомним, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон во втором туре президентских выборов во Франции после подсчета 100% бюллетеней набирает 66,06% голосов. За лидера ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 33,94% французов.