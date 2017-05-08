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Главная » Мир » По Москве 9 мая пронесут портреты убитых в Донбассе террористов

По Москве 9 мая пронесут портреты убитых в Донбассе террористов

По Москве 9 мая пронесут портреты убитых в Донбассе террористов
Фото: aif.ru

Боевиков записали в "бессмертный полк"

08.05.17 118
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Портреты российских боевиков, погибших в боях в Донбассе, пронесут в Москве в ходе акции "Бессмертный полк". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на организацию "Союз добровольцев Донбасса", которая курирует деятельность боевиков, вернувшихся в РФ.

"9 мая 2017 года приглашаем всех желающих принять участие в шествии "Бессмертный полк" в Москве. Колонна "Бессмертный полк Новороссии" формируется в 14:00 на перроне Белорусского вокзала", - говорится в сообщении.

На баннерах, подготовленных к шествию, изображены портреты российских боевиков, погибших в Донбассе, с надписями "Всегда в строю", и "Добровольцы России".

Напомним, по инициативе российских властей 9 мая в России и за рубежом уже в десятый раз пройдет общественная акция "Бессмертный полк". Она представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Шествия за пределами России организуются, в основном, при содействии соотечественников и российских загранпредставительств. В акциях примут участие не только выходцы из России и стран СНГ, но и местные жители.

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