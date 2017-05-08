Путин решил не поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем победы

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с 72-й годовщиной победы над нацизмом во Второй мировой войне проигнорировал лидеров Украины и Грузии.

"Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Путин особо отметил, что нельзя допустить попыток "искажения истории, оправдания преступных деяний фашизма и нацизма".

Напомним, в Украине сегодня отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

День памяти и примирения установлен указом президента Украины Петра Порошенко "О мероприятиях по празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны" от 24 марта 2015 года.

При этом было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.