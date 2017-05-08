Ле Пен решила "глубоко трансформировать" свою партию

Изменения приурочены к участию в парламентских выборах, которые состоятся через месяц

После поражения во втором туре выборов президента Франции Марин Ле Пен объявила о "глубокой трансформации" своей партии "Национальный фронт". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Ле Пен считает, что партия нуждается в масштабной перестройке после президентских выборов. Очевидно, изменения направлены на участие в парламентских выборах, которые состоятся уже через месяц – 11 и 18 июня.

"Нам необходимо начать глубокую трансформацию нашего движения, чтобы сформировать новую политическую силу, как к этому призывают многие французы", - сказала Ле Пен, выступая в Париже после объявления результатов.

Ле Пен также сказала, что выборы показали разделение страны на "патриотов и глобалистов".

Напомним, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон после подсчета 100% бюллетеней получил 66,10% голосов во время второго тура президентских выборов во Франции, который состоялся 7 мая 2017 года. За Макрона проголосовали 20 753 798 избирателей. Кандидат от ультраправых Марин Ле Пен набрала 33,90% голосов французских избирателей. За нее проголосовали 10 644 118 французов.