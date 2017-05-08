Самый длинный в мире пешеходный подвесной мост открыли в Германии

Вблизи города Обергарц-ам-Броккен в Германии открыли самый длинный подвесной пешеходный мост в мире. Мост длиной более 450 метров находится в горах Гарц. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Deutsche Welle.
Мост под названием Titan-RT простирается вдоль плотины Раппбоде. Общая длина конструкции - 458 метров.
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Мост простирается на высоте около 100 метров над водами самого высокого в Германии водохранилища. Планирование и строительство моста продолжалось почти пять лет.
Вблизи моста также строится новый туристический центр.