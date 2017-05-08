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Главная » Мир » Сирийские повстанцы начали эвакуироваться из Дамаска
Сирийские повстанцы начали эвакуироваться из Дамаска
Сирия / Фото: Getty Images

Сирийские повстанцы начали эвакуироваться из Дамаска

Эвакуация продлится пять дней

08.05.17 3
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Сирийские повстанцы и их семьи начали эвакуацию из одного из районов Дамаска, а сирийское правительство приблизилось к том, чтобы получить полный контроль над столицей. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Эвакуация началась через несколько дней после того, как Россия и Иран, поддерживающие сирийский режим, и Турция, которая поддерживает повстанцев, договорились о создании "зон деэскалации", где власть и оппозиция прекратят боевые действия.

8 мая министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем отверг любую роль для Организации Объединенных Наций или международных сил в мониторинге зон.

"Вооруженные люди, и члены их семей уже начали покидать район Барзе на 40 автобусах, следующих в Северную Сирию", - сообщило государственное телевидение Сирии.

Эвакуация продлится в течение пяти дней. Сколько именно людей должны выехать, точно неизвестно, но наблюдатели сообщают, что район покинут около 1500 человек, которые направятся в провинцию Идлиб.

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