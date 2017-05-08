Пентагон сомневается в эффективности "зон деэскалации" в Сирии

Пока непонятно, как этот план повлияет на борьбу возглавляемой США коалиции с ИГИЛ

Соединенные Штаты изучают предложение России по созданию "зон деэскалации" в Сирии, однако у Пентагона есть много вопросов по поводу этого плана. Об этом сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает УНИАН со ссылкой на Associated Press.

По словам Мэттиса, примерное расположение этих зон "хорошо понятно", однако четкие границы до сих пор устанавливаются. Также глава Пентагона задается вопросом, как этот план повлияет на борьбу возглавляемой США коалиции с террористической организацией "Исламское государство".

"Кто будет обеспечивать их ("зон деэскалации", - ред.) безопасность? Кто подписывается на это? Кого конкретно будут держать за их пределами? Все это сейчас прорабатывается, и мы вовлечены в процесс", - рассказал Мэттис.

Глава ведомства добавил, что "дьявол всегда кроется в деталях", поэтому США детально изучают план, чтобы понять, будет ли он эффективным.

Напомним, 4 мая Турция, которая в определенной степени поддерживает сирийских повстанцев, и Иран, поддерживающий Асада, согласились на предложение Москвы о создании в Сирии "зон деэскалации". Меморандум предусматривает установление четырех "зон деэскалации" в разных частях Сирии.

8 мая Россия внесла в ООН проект резолюции о создании "зон безопасности" в Сирии, где будет введен запрет на военные действия и полет авиации.