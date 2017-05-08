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Главная » Мир » В Эстонии российскому шпиону дали 5 лет тюрьмы

В Эстонии российскому шпиону дали 5 лет тюрьмы

В Эстонии российскому шпиону дали 5 лет тюрьмы
Иллюстрация: КоммерсантЪ

Он около четырех лет работал на разведку РФ

08.05.17 24
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В Эстонии Харюський уездный суд приговорил к пяти годам тюрьмы 30-летнего гражданина России Артема Зинченко за незаконное сотрудничество с военной разведкой РФ. Об этом сообщает пресс-служба государственной прокуратуры Эстонии, передает Український тиждень.

По данным прокуратуры, Зинченко завербовали в Главном разведуправлении РФ в 2009 году. С 2013 года вплоть до задержания он активно принимал участие в оперативно-тактической работе, направленной против безопасности Эстонии.

В основном в его задачи входил сбор информации об объектах государственной безопасности и жизненно важных объектах на территории Эстонии, а также о передвижении военной техники Сил обороны Эстонии и союзников на территории страны. Ему также поручали добывать образцы военной техники, например, средств связи.

По имеющейся информации, собранные данные и образцы Зинченко периодически передавал сотрудникам ГРУ как с помощью средств связи, так и во время личных встреч в Санкт-Петербурге.

"Зинченко является гражданином России, который проживает в Эстонии с 2013 года на основании разрешения на жительство", - говорится в сообщении.

Генеральный директор полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу сообщил, что Зинченко задержали 9 января 2017 года.

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