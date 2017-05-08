Турки нашли боеприпасы с затонувшего российского разведкорабля

Рыбаки в районе Карасу близ побережья турецкой провинции Сакарья нашли ящик с боеприпасами с разведывательного корабля "Лиман" ВМФ России, который затонул в Черном море 27 апреля.
Рыбаки немедленно проинформировали о своей находке местную администрацию.
Об этом сообщает агентство Anadolu, на которое ссылаются мировые СМИ.
Находка была сделана в районе Кайнарджа, где были обнаружены еще два ящика с боеприпасами с "Лимана".
Напомним, разведывательное судно ЧФ "Лиман" столкнулось в проливе Босфор со скотовозом под флагом Того. Получив пробоину, российский корабль затонул. Все члены экипажа были спасены.
Инцидент произошел из-за плохих погодных условий.