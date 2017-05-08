Варшава требует от Москвы $2,3 млн за еще одно дипломатическое здание

По решению суда, с России нужно взыскать указанную сумму с процентами

Польский суд потребовал от России $2,3 млн за использование дипломатического здания, расположенного в Варшаве.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Дороту Траутман.

В сообщении говорится, что Госказначейство и мэрия Варшавы обвинили российскую сторону в использовании недвижимости без договора в 2009–2015 годах и потребовали заплатить 8,9 млн злотых ($2,3 млн).

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По решению суда, с России нужно взыскать указанную сумму с процентами. Решение можно оспорить в течение двух недель.

Отметим, в октябре 2016 года польский суд принял решении о взыскании с России еще 7,8 млн злотых ($2 млн) за использование другого здания.

Напомним, СБУ установила организатора обстрела польского консульства в Луцке и блокирования трассы под Львовом