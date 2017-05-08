8 мая в столице Германии были не только представители власти и дипкорпуса, но и жены тех украинских военнопленных, которых до сих пор удерживают в ОРДЛО

В понедельник, 8 мая, возле монумента в Тиргартене в центре Берлина почтили память воинов, павших во время Второй мировой войны.

В мероприятии приняли участие представители руководства Бундестага, Министерства иностранных дел Германии, дипломатического корпуса большинства государств-союзников Большой семерки и ряда стран Европы, власти Берлина, а также несколько жен и матерей украинских военнопленных, удерживаемых в "Л/ДНР".

"Третий год, как мы начали отмечать праздник 8 мая в новом формате, когда мы вспоминаем 8 млн украинцев, которые полегли во Второй мировой войне. Это вклад, который украинский народ заплатил за победу над нацизмом", - сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Дипломат отметил, что символичным является то, что 8 мая в Берлине не только представители власти и дипкорпуса, но и жены тех военнопленных, которых до сих пор удерживают на востоке Украины.

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"И в этом, я думаю, есть определенный символизм: с одной стороны, мы вспоминаем жертв войны далекой, а с другой - мы живем рядом с жертвами войны, которая идет каждый день", - сказал он.

Так, среди тех, кто был в этот день в Тиргартене, - супруги Владимир и Елена Жемчуговы, Катерина Глондар и Наталья Герасименко, чьи мужья находится в плену в Макеевке, мама Руслана Сугака, удерживаемого в "ЛНР", а также руководитель всеукраинского движения родных участников боевых действий "Берегиня" Алла Макух.

Напомним, Меркель рассказала Порошенко, о чем говорила с Путиным.