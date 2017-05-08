Гюлена могут приговорить к 2,2 миллионам дней тюрьмы

Проповедника обвиняют в организации попытки госпереворота в Турции

В прокуратуре Турции требуют для исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена наказание в виде 3623 пожизненных заключений.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Hurriet.

Гюлена, который сейчас находится в США, обвиняют в организации попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года.

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Прокуратура требует приговорить Гюлена до 2923 лет тюрьмы и до судебного штрафа, эквивалентного 2,2 миллионам дней тюремного заключения. Гюлен отрицает свою причастность к перевороту.

Напомним, в ночь на субботу, 16 июля, военные Турции сделали попытку военного переворота. В Стамбуле и Анкаре совершались авианалеты, на улицу вывели танки.

В связи с попыткой военного переворота в Турции были задержаны 2839 военнослужащих Вооруженных сил страны. В результате мятежа 161 человек погиб, еще 1440 получили ранения.