Она единственная выполняет свою программу

Во время второго тура президентских выборов во Франции один из избирателей проголосовал за стиральную машину потому, что «она выполняет свою программу».

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на La Voix du Nord.

В городе Данкерк (север Франции) члены избиркома в конверте для бюллетеня нашли распечатанное фото стиральной машины с надписью: "Голосуйте за стиральную машину. Она единственная выполняет программу".

Еще на одном участке избиратель нарисовал на бюллетене генерала Шарля де Голля.

Напомним, новым президентом Франции стал Эммануэль Макрон. За него проголосовали 66,06%, а за Ле Пен - 33,94% голосов.