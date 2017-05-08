Золотую диадему стоимостью 1,2 млн евро украли в Германии

Из немецкого музея в городе Карлсруэ (земля Баден-Вюртемберг) неизвестные украли золотую диадему стоимостью 1,2 миллиона евро, которая украшена 367 бриллиантами.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на сайт регионального управления полиции.
Диадему похитили из Тронного зала музея. Из-за того что сигнализация не сработала во время кражи, сотрудники музея не обнаружили пропажу сразу. Кроме того, не известно когда именно диадема была похищена.
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Диадема изготовлена из золота и платины, ее полностью покрывают 367 бриллиантов.
Ювелирное украшение принадлежало последней великой герцогине Бадена Хильде Шарлотте Люксембургской (1864-1952).
Напомним, в Монако ограбили резиденцию украинского банкира, забрали украшений на 2 млн евро.