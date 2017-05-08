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Главная » Мир » Билл Клинтон снова взялся за старое

Билл Клинтон снова взялся за старое

Билл Клинтон снова взялся за старое
Фото: Конт

Триллер "Пропавший президент" выйдет в июне 2018 года

08.05.17 87
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Экс-президент США Билл Клинтон решил написать книгу в жанре триллер в соавторстве с писателем Джеймсом Паттерсоном.

Об этом сообщают мировые СМИ.

Триллер под названием "Пропавший президент" выйдет в июне 2018 года. Издатели уж дали ему первую оценку и говорят, что это будет уникальная смесь интриги, закулисной драмы из коридоров власти.

Отметим, Джеймс Паттерсон — американский писатель, в основном он работает в жанре триллер и детектив. Широко известен благодаря серии романов об инспекторе Алексе Кроссе.

Напомним, Билл Клинтон — 42-й президент Соединенных Штатов, на посту он был с 1993 по 2001 год. В 2004-м году он издал мемуары под названием "Моя жизнь".

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