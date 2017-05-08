Рухнувшая больничная стена похоронила в Кении несколько человек

Среди погибших – четыре ребенка в возрасте от 5 до 15 лет и их мать

В кенийском городе Момбаса обрушилась стена больницы из-за сильных ливневых дождей, в результате шесть человек погибли, среди них четверо детей.

Об этом сообщил представитель городской полиции Лукас Огара, передают мировые СМИ.

"Среди погибших – четыре ребенка в возрасте от 5 до 15 лет и их мать. Еще один погибший – местный бизнесмен", - рассказал он.

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Все шестеро погибших были в соседних с больницей домах, которые пострадали из-за обрушения.

Отметим, сильные дожди затопили мост, который соединяет Момбасу с городами Ламу и Малинди, известными туристическими курортами.

Напомним, разрушенная плотина в Калифорнии привела к экстренной эвакуации населения.