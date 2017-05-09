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Главная » Мир » Елизавета II покрасовалась за рулем Jaguar

Елизавета II покрасовалась за рулем Jaguar

Елизавета II покрасовалась за рулем Jaguar
Фото: Daily mail

Британский монарх - единственный человек в стране, которому не нужно водительское удостоверение, чтобы сесть за руль

09.05.17 84
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Королеву Великобритании Елизавету II сфотографировали за рулём автомобиля Jaguar в то время, как она возвращалась с богослужения в Королевской часовне Всех Святых в Виндзорском парке.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Daily mail.

Елизавета была в синей шляпке и костюме под цвет головного убора.

Отметим, что британский монарх - единственный человек в стране, которому не нужно водительское удостоверение, чтобы сесть за руль.

Напомним, муж Елизаветы II решил отойти от выполнений обязанностей монарха.

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