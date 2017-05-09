Елизавета II покрасовалась за рулем Jaguar

Королеву Великобритании Елизавету II сфотографировали за рулём автомобиля Jaguar в то время, как она возвращалась с богослужения в Королевской часовне Всех Святых в Виндзорском парке.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Daily mail.
Елизавета была в синей шляпке и костюме под цвет головного убора.
Отметим, что британский монарх - единственный человек в стране, которому не нужно водительское удостоверение, чтобы сесть за руль.
Напомним, муж Елизаветы II решил отойти от выполнений обязанностей монарха.