Боевики террористической организации "Исламское государство" опубликовали видеоролик, на котором запечатлена казнь российского офицера разведки в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Видео выпущено 9 мая, на русском языке, его продолжительность - 12 минут. На записи видно, как посреди пустыни человек с бородой, одетый в черное, призывает других российских агентов сдаться.
Перед тем, как отрезать голову российскому офицеру, боевик ИГИЛ заявил, что "этот человек поверил обещаниям своего государства, что оно не откажется от него в случае взятия в плен".
Подлинность видео, личность человека и обстоятельства убийства пока не установлены. Российские силовые ведомства пока никак не прокомментировали эту информацию.
Фото: Скриншот видео/nv.ua