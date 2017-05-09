Боевики террористической организации "Исламское государство" опубликовали видеоролик, на котором запечатлена казнь российского офицера разведки в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Видео выпущено 9 мая, на русском языке, его продолжительность - 12 минут. На записи видно, как посреди пустыни человек с бородой, одетый в черное, призывает других российских агентов сдаться.

Перед тем, как отрезать голову российскому офицеру, боевик ИГИЛ заявил, что "этот человек поверил обещаниям своего государства, что оно не откажется от него в случае взятия в плен".

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Подлинность видео, личность человека и обстоятельства убийства пока не установлены. Российские силовые ведомства пока никак не прокомментировали эту информацию.

Фото: Скриншот видео/nv.ua