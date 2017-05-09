В Таиланде устроили теракт возле торгового центра

От взрыва бомбы, заложенной в автомобиле, пострадали не менее 50 человек

В Таиланде в провинции Паттани произошло два взрыва около торгового центра, пострадали по меньшей мере 50 человек.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на The Sun.

Предполагается, что первый взрыв произошел у входа в универмаг. Когда люди выбежали из ТЦ, то произошел второй взрыв.

Сообщается, что неизвестные припарковались перед торговым центром, перед тем как бросить взрывное устройство в магазин.

"Это был взрыв с помощью бомбы, заложенной в автомобиле. Но в настоящее время у нас нет подробностей", - сообщил командующий региональной полицией Роннасилп Пхусара.