В Таиланде устроили теракт возле торгового центра

В Таиланде в провинции Паттани произошло два взрыва около торгового центра, пострадали по меньшей мере 50 человек.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на The Sun.
Предполагается, что первый взрыв произошел у входа в универмаг. Когда люди выбежали из ТЦ, то произошел второй взрыв.
Сообщается, что неизвестные припарковались перед торговым центром, перед тем как бросить взрывное устройство в магазин.
"Это был взрыв с помощью бомбы, заложенной в автомобиле. Но в настоящее время у нас нет подробностей", - сообщил командующий региональной полицией Роннасилп Пхусара.
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