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Главная » Мир » США отложили выход из Парижского соглашения по климату, - СМИ

США отложили выход из Парижского соглашения по климату, - СМИ

США отложили выход из Парижского соглашения по климату, - СМИ
Иллюстративное фото

Во время выборов Трамп обещал избирателям выйти из соглашения

09.05.17 18
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На фоне активных попыток мирового сообщества убедить США не отказываться от участия в Парижском соглашении по защите климата и ограничению парниковых выбросов Вашингтон отложил решение о выходе из этого договора, пишет DW .

Назначенная на вторник, 9 мая, встреча правительственных советников по подготовке соответствующего документа, перенесена на неопределенный срок.

Целью встречи является преодоление внутренних разногласий вокруг того, должен ли Трамп соблюдать свое предвыборное обещание прекратить участие США в Парижском соглашении 2015 года.

В интервью Reuters в конце апреля Трамп объявил, что соответствующее решение будет принято в течение примерно двух недель.

8 мая участники Конференции ООН по климату, проходящей в Бонне, призвали Вашингтон не выходить из глобального договора.

Напомним, соглашение об изменении климата заключили 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам глобальных изменений климата. 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди них и Украина.

Соглашение предусматривает обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью сдерживания повышения температуры воздуха на планете к концу XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

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