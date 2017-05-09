Минобороны РФ отрицает казнь российского разведчика боевиками ИГИЛ в Сирии

Мол, все военнослужащие живы и здоровы

Минобороны России опровергло сообщения СМИ о якобы захвате и казни российского военнослужащего, который выполнял задачи на территории Сирии.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений", - говорится в сообщении.

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Ранее террористы "Исламского государства" выпустили видео, показывающее обезглавливание якобы российского офицера разведки, которого захватили в Сирии. Видеоролик на русском языке продолжительностью 12 минут выпустили 9 мая.

На видео видно, как мужчина, одетый в черную одежду, стоит на коленях посреди пустыни и призывает других российских агентов сдаться.

