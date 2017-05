Сразу отвечаю на очевидный вопрос: нет, мое лечение не заключалось в том, что меня били в правый глаз. Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует и вчера сделал операцию. Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видон все равно специфический. Ну зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться. Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б). На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом. Очередное проявление русофобии. #глаз #правыйглаз #дваглаза #барселона #боярышник

A post shared by navalny4 (@navalny4) on May 9, 2017 at 5:07am PDT