Глава Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный в своем Instagram рассказал, что в Барселоне ему сделали операцию после ожога роговицы глаза.

"Нет, мое лечение не заключалось в том, что меня били в правый глаз. Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует и вчера сделал операцию", - написал он.

Навальный также опубликовал фото после операции.

"Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видон все равно специфический. Ну зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться", - отметил глава ФБК.

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По его словам, зрение будет восстанавливаться несколько месяцев и пока что правым глазом он видит только первую строчку.

"На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом. Очередное проявление русофоби", - в шутку заметил оппозиционер.

Ранее близкие к оппозиционеру источники сообщили Газете.Ru, что Алексей Навальный отправился на обследование в Барселону вместе с женой. По словам одного из источников, он планирует вернуться как можно скорее и продолжить лечение в Москве.

Днем 27 апреля на Алексея Навального в очередной раз совершили нападение, облив зеленкой. В результате оппозиционер получил химический ожог глаза.