Не менее 14 человек погибли из-за взрыва склада фейерверков в Мексике

В городе Сан-Исидро (штат Пуэбла, центральная Мексика) взорвался склад фейерверков в жилом доме.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе пятеро детей, еще десятки получили ранения.

Взрыв произошел ночью во время подготовки к местному фестивалю.

"Группа людей живет в доме, где пиротехнический материал хранился для использования в празднествах. Один фейерверк упал на другой, что спровоцировало взрыв, который разрушил дом", - говорится в сообщении.

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Девять человек погибли на месте, а еще пять умерли после того, как их отвезли в близлежащие больницы. 30 человек получили ранения.