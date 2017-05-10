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Главная » Мир » США продлили на год санкции против режима Асада
Конфликт в Сирии

США продлили на год санкции против режима Асада

США продлили на год санкции против режима Асада
Дональд Трамп / Фото: macleans.ca

Впервые санкции были введены в 2004 году

10.05.17 7
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Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении правительства Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает ТСН.

Санкции были продлены в связи с действиями правительства Сирии.

Впервые санкции были введены против Сирии в 2004 году "как ответ на чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

"Америка осуждает жестокое насилие и нарушение прав человека режимом президента Сирии (Башара) Асада и призывают его режим прекратить насилие против сирийского народа, придерживаться режима прекращения огня, обеспечить доставку гуманитарной помощи и содействовать политическому переходу в Сирии", - говорится в документе.

Напомним, Соединенные Штаты в понедельник, 8 мая, ввели санкции против 271 сотрудника сирийского государственного агентства, которое, по мнению Вашингтона, было ответственно за разработку химического оружия в Сирии.

Кое-кто из сотрудников центра работал над программой химического оружия по меньшей мере с 2012 года.

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