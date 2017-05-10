Трамп уволил директора ФБР

Замену Джеймсу Коми пока еще не нашли

Президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР. Об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга, информирует Украинская правда со ссылкой на Washington Post.

"Президент принял рекомендацию генерального прокурора (Джеффа Сешнса) и заместителя генерального прокурора (Рода Розенштайна) относительно увольнения директора Федерального бюро расследований", - сказал Спайсер.

Отмечается, что кандидатов на пост нового директора ФБР начнут искать немедленно.

В Минюсте США причиной увольнения назвали закрытие расследования дела Хиллари Клинтон, которая пользовалась служебной почтой в личных целях.

Однако демократы считают, что Коми был уволен из-за расследования ФБР вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

При этом официальные лица Белого дома заявили, что Трамп не имел никаких политических мотивов, увольняя Коми.

Напомним, Джеймс Коми был назначен на пост главы ФБР Бараком Обамой в 2013 году.