Барак Обама будет бороться с климатическими изменениями

Экс-президент США намерен посвятить этой проблеме следующие десять лет

Экс-президент США Барак Обама заявил, что возвращается на международную арену, чтобы бороться против климатических изменений. Об этом он заявил на глобальном инвестиционном саммите по проблемам продуктов питания в Италии, передает Euronews.

По словам Обамы, именно проблемы климата будут его основными приоритетами в работе следующие десять лет.

Также 44-й президент США вспомнил о проблеме беженцев в Европе.

"Некоторые потоки беженцев в Европу вызваны не только конфликтами, но также и нехваткой продуктов питания. Эта ситуация будет ухудшаться с развитием климатических изменений", - отметил Обама.

Напомним, Барак Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 год.