Трамп решил вооружать сирийских курдов, несмотря на протесты Турции

Президент США Дональд Трамп подписал план вооружения сирийских курдов, которых США считают важным союзником в борьбе против ИГИЛ, несмотря на несогласие Турции.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Hill.
"Вчера президент уполномочил Министерство обороны вооружить курдские элементы Сирийских демократических сил, чтобы обеспечить полную победу над ИГИЛ в сирийском городе Ракка", - заявила главный пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.
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Издание отмечает, что такой план точно разозлит Турцию, которая считает курдов террористами, а курдских повстанцев в Турции - вне закона.
Напомним, президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении правительства Сирии.