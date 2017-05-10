С начала года в Средиземном море погибли более 1300 беженцев, - ООН

За этот период удалось спасти около 50 тысяч человек

С начала года в Средиземном море погибли свыше 1300 беженцев, которые пытались перебраться в Европу. Об этом сообщила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Сесиль Пуйи, сообщает агентство Anadolu.

В результате недавнего крушения в Средиземном море двух судов с беженцами погибли или пропали без вести 245 человек, спасены лишь 50 человек.

По ее словам, с начала года в Средиземном море погибли свыше 1300 беженцев, которые пытались перебраться в Европу.

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Согласно данным Международной организации по миграции, с начала 2017 года в Средиземном море было спасено около 50 тысяч человек.