Нидерландский суд: Российские власти способствовали банкротству ЮКОСа

Суд в Амстердаме постановил, что Россия сознательно выставила компании ЮКОС чрезмерные требования по покрытию задолженности перед государством, что привело к банкротству компании в марте 2006 года. О решении суда сообщает Европейская правда со ссылкой на NRC Handelsblad.

Суд постановил, что Россия нарушила собственное налоговое законодательство, требуя от ЮКОСа оплатить значительные суммы налогов.

Налоговые претензии к компании в начале 2006 года составили около $9,8 млрд. Тогда арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом и назначил ликвидатора. Суд постановил, что ликвидатор не имел права распродавать активы компании.

Постановление суда в Нидерландах аналогичное решению Европейского суда по правам человека в Страсбурге, который в 2014 году постановил взыскать с России около 2 млрд евро в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Конституционный суд России разрешил РФ не выполнять решения ЕСПЧ, приняв постановление, что решение Европейского суда по правам человека по жалобе бывших акционеров компании ЮКОС нарушает положения российской Конституции.