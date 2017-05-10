В ближайшие три недели на границах государства будет осуществляться полицейских контроль

Италия временно вышла из Шенгенской зоны и на 3 недели восстановила контроль на границах, чтобы усилить безопасность в связи с встречей лидеров стран Большой семерки. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Контроль на итальянских границах будет временно возобновлен с 10 по 30 мая. Меры приняты министерством внутренних дел страны в целях обеспечения необходимого уровня безопасности в связи с проведением саммита G7 в Таормине 26-27 мая", – говорится в сообщении полиции.

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В связи с этим пассажиров авиарейсов просят прибывать в аэропорты раньше, чтобы избежать задержек на паспортном контроле.

Правительство Италии приняло решение "не позволить личностям, несущим потенциальную угрозу общественному порядку и безопасности, въезжать и покидать территорию страны".

Напомним, встреча министров финансов G7 состоится уже 11-12 мая в городе Бари, а 26-27 мая лидеры стран G7 встретятся на саммите в Таормине на Сицилии.