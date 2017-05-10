Литва построит 45-километровый забор на границе с РФ

Власти Литвы приняли решение построить заграждение на границе с Россией протяженностью почти в 45 км. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литовской республики.

"Вдоль границы с Калининградской областью России будут построены секции на 44,6 км и высотой в 2 метра. Забор будет оснащен дополнительным оборудованием. Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и России около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана", - рассказали в погранслужбе.

Строительство обойдется 1,335 млн евро. Договор на такую сумму подписан с подрядчиком и вступит в силу уже на этой неделе. Согласно плану, заграждение должно быть возведено до конца 2017 года.

"Необходимые на строительство средства выделяются из государственного бюджета", - говорится в сообщении.

На сухопутном участке границы с Калининградской областью Литва решила построить проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля.