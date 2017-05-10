Племянница Ле Пен, которой прочили лидерство в Нацфронте, решила прервать династию

Марион Марешаль-Ле Пен предпочла проводить больше времени с дочерью

Депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен, племянница Марин Ле Пен и внучка основателя ультраправой партии "Национальный фронт" Жана-Мари Ле Пена, заявила о том, что уходит из политики. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Марион Марешаль-Ле Пен заявила об отсутствии намерений баллотироваться на новый срок во время парламентских выборов в июне. Она также оставит свою позицию главы отделения "Национального фронта" в юго-восточном регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.

Свое решение Марешаль-Ле Пен, которая в свое время стала самым молодым депутатом национального собрания и одним из двух представителей "Нацфронта" в нижней палате парламента, объяснила желанием проводить больше времени с малолетней дочерью.

Отдельные аналитики считают, что Марион Марешаль-Ле Пен в будущем могла бы возглавить "Национальный фронт", но при этом отмечают ее разногласия с позициями Марин Ле Пен.

Бывшая кандидат в президенты Франции прокомментировала уход племянницы из политической жизни, заявив, что ей жаль, однако как мать она понимает такой шаг.